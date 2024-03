Putin minaccia dazi del 200% sui vini Nato. Per l'Italia un rischio da 158 mln

La Russia pensa a dazi del 200% sui vini dei "Paesi ostili", Italia compresa

Il governo russo prenderà in considerazione l'ultima iniziativa dell'Associazione dei viticoltori e produttori di vino della Russia (AVVR) di imporre dazi del 200% sulle importazioni di vino dai Paesi cosiddetti "ostili" alla Russia, compresi gli Stati della NATO. Il direttore esecutivo dell'AVVR, Alexey Plotnikov, ha dichiarato che tale decisione potrebbe essere presa già a breve.

Una decisione che, come sottolinea Gambero Rosso, potrebbe impattare seriamente sul settore vinicolo italiano. I nostri produttori hanno esportato nel 2023 oltre 50 milioni di litri di vino, per un giro d'affari di 158 milioni di euro.

Alexey Plotnikov ha dichiarato: "Abbiamo deciso di appellarci ancora una volta al governo e al Parlamento (Duma di Stato) con la richiesta di rafforzare le misure di protezione del mercato russo imponendo i dazi per il vino, lo spumante e il vino liquoroso provenienti dagli Stati della NATO al 200%".

Nel luglio 2023, ricorda The Drinks Business, il governo ha già aumentato i dazi sull'importazione di vini da Paesi "ostili" - dal 12,5% al 20% fino al 2024, ma tale aumento è probabilmente considerato insufficiente da alcuni funzionari statali e dai produttori di vino locali. Secondo Plotnikov, oltre ai dazi del 200% l'Associazione ha proposto anche di cancellare il regime preferenziale per le importazioni di vino dalla Georgia.

Tra le altre misure proposte per i produttori di vino nazionali c'è anche la fissazione di una quota del 20% per il vino russo nei negozi al dettaglio russi a partire dal 1° settembre 2024, con un ulteriore aumento fino al 50%. È prevista anche la possibilità di fissare una quota per i bar e i ristoranti di almeno il 50% di prodotti nazionali nella carta dei vini a partire dal 1° settembre, e di elencare tali bevande all'inizio dei loro menu.

Nel frattempo, gli ultimi piani dello Stato russo e dell'associazione dell'industria locale hanno già scatenato serie critiche da parte di alcuni importanti importatori di vino russi e di analisti del settore vinicolo, la maggior parte dei quali ritiene che l'attuazione di tali misure porterà a un forte aumento dei prezzi del vino in Russia (anche per i vini nazionali) e all'effettiva sospensione delle importazioni di vino dalla maggior parte degli Stati dell'UE e da altri Paesi occidentali.