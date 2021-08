Rcs, la Borsa ignora Blackstone: premiati i conti della semestrale

Mentre continua il braccio di ferro col fondo Blackstone per il caso della vendite dell’immobile di via Solferino, sede storica del Corriere della Sera, il gruppo guidato da Urbano Cairo snocciola una semestrale “sopra le attese” e la corre ancora a Piazza Affari. Nel frattempo, il titolo del gruppo editoriale tiene a Piazza Affari e torna in parità, mentre le azioni vengono scambiate a 0,705 euro.

La società ha chiuso i primi sei mesi dell’anno in utile, con un risultato netto pari a 38,7 milioni rispetto alla perdita di 12 milioni del 2020. Balzo dei ricavi, che sono cresciuti di 102,3 milioni a 421,8 milioni, con quelli digitali che valgono il 22% del totale. Su questo fronte la pubblicità sui mezzi online di Rcs nel semestre è cresciuta del 40% in Italia e del 48% in Spagna rispetto al pari periodo; il Corriere della Sera, invece, ha una customare base digitale totale attiva a fine giugno 2021 pari a 336 mila abbonamenti. Anche in Spagna gli abbonamenti digitali sono in forte crescita: 69,5 mila per El Mundo e 31,7 mila per Expansion a fine di giugno 2021.

Per gli analisti di Equita, fa sapere il Corriere della Sera, i risultati del secondo trimestre sono “superiori alle attese” e sottolineano in particolare il risultato della pubblicità a più 81%. “Il deciso miglioramento della pubblicità digitale e la capacità del gruppo di registrare risultati in Italia e nell’area Advertising and Sport superiori ai livelli del 2019, migliorando la visibilità sulle stime di ebitda di fine ann”, ha spiegato il broker.

Intanto, il gruppo editoriale guidato da Urbano Cairo, sul caso Blackstone e la vendita dell’immobile di via Solferino, ha fatto sapere che “non sussistono i presupporti per l’iscrizione di fondi rischi” nella causa, confermando di aver impugnato il lodo alla Corte d’Appello di Milano.