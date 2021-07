Recordati, Rob Koremansnuovo Ceo. Andrea Recordati presidente

Cambi al vertice in casa Recordati. Dal primo dicembre 2021 il nuovo amministratore delegato del gruppo farmaceutico sarà Rob Koremans, mentre l'attuale Ceo Andrea Recordati sarà nominato presidente. Il presidente Alfredo Altavilla ha rassegnato le dimissioni a far data dal primo dicembre 2021 alla luce dell'incarico ricevuto dal governo italiano quale presidente della compagnia aerea Ita.



Rob Koremans, laureato in medicina presso la RSM Erasmus University nei Paesi Bassi, fa sapere il gruppo, ha oltre 30 anni di esperienza in ruoli manageriali ed esecutivi, maturati principalmente nell'industria farmaceutica presso diverse aziende internazionali, tra cui Serono, Grunenthal, Sanofi-Aventis e Teva. Ha lavorato in tutto il mondo e ha vissuto in Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Paesi Bassi.



Nel 2018 è stato nominato chief executive officer in Nutreco, società leader nel nutrimento animale a livello globale. In precedenza, è stato presidente e ceo di Global Specialty Medicines e membro del comitato esecutivo di Teva Pharmaceutical Industries Ltd.