Recovery, i commissari lanciano l'allarme: "Le opere rischiano di non partire"

Pnrr e grandi opere, preoccupazione per le procedure in stallo: "Piano a rischio senza le attuazioni"

Parte del piano di ripresa e resilienza, messo in campo dall'Europa per contrastare la crisi pandemica, rischia di “non partire”. Senza un'accelerazione dell'attuazione del Decreto semplificazioni, dei pareri tecnici, e delle strutture adeguate, il pericolo è vivo. L'allarme arriva direttamente dai commissari straordinari alle grandi opere nominati dal governo negli ultimi sei mesi: "Le procedure speciali del Pnrr non decollano, non sono stati ancora nominati gli organi che dovrebbero accelerare l’approvazione dei progetti con le corsie veloci del decreto infrastrutture, i Dpcm di nomina dei commissari non hanno messo a disposizione, come avrebbero potuto, risorse e strutture tecniche straordinarie necessarie per centrare obiettivi straordinari", riportano al Sole 24 Ore.

Causa tempi stretti e preoccupazioni crescenti, alcuni di questi commissari hanno deciso così di rivolgersi, tramite una lettera, al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Il rischio è che "la Pa non marci compatta sugli obiettivi fissati e che la mancata attuazione delle norme del decreto semplificazioni rallenti il decollo delle opere loro assegnate", riferiscono i commisari al Sole 24 Ore. Così come non si riesca a comprendere a pieno "la straordinaria mole di lavoro necessaria per far decollare i progetti del Pnrr e quelli minori”.

Stiamo parlando in tutto di 102 opere commissariate per un valore di 96 miliardi. E' chiaro quindi che "per portare tutto questo al traguardo serve, soprattutto nella fase di decollo, un impegno corale delle istituzioni di governo, delle strutture amministrative a tutti i livelli, delle autorità chiamate a rilasciare pareri, autorizzazioni, permessi".