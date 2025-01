Reddito cittadinanza e sussidi, Giorgetti: “Fatto antidoping all'economia”

All’economia italiana “abbiamo fatto la cura anti-doping”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo agli ‘Stati generali dell’Economia’ ad Arona.

“Venivamo da economica dopata, con il reddito di cittadinanza, i sussidi, il 110%. E’ stata una cosa politicamente coraggiosissima, se uno prende prebenda e gliela toglie non è che è contento. Ma lo abbiamo fatto”, ha evidenziato il ministro.

Giorgetti: "Abbiamo dato un'immagine di credibilità"

Secondo Giorgetti, altrettanto centrale nell’azione dell’esecutivo è stata la fiducia. “E’ l'obiettivo numero uno per chi fa il mio mestiere. Se uno riesce a instaurare un'immagine di credibilità, parlando poco e facendo molto, allora magari lo spread scende e c'è la corsa a prendere i titoli di Stato italiano. Questo è fondamentale per un Paese indebitato come il nostro”.

Il paradosso del cuneo fiscale: "Dovevano scioperare artigiani e commercianti"

erzo: la “grandissima operazione sul taglio del cuneo fiscale contributivo sui lavoratori dipendenti. E sono rimasto allibito – ha aggiunto Giorgetti – perché abbiamo fatto una vera grande operazione a favore dei lavoratori dipendenti e i sindacati hanno indetto lo sciopero. In realtà, doveva indire lo sciopero il commerciante o l'artigiano".