Regno Unito in recessione tecnica nel quarto trimestre

Economia britannica in recessione nel quarto trimestre

L'economia britannica scivolerà in "recessione tecnica" nel quarto trimestre dell'anno e vedrà il Pil contrarsi dello 0,5% nel 2023. La stima è di S&P che ha rivisto al ribasso le attese per l'anno prossimo dalla precedente previsione di +1%. Dovrebbe poi seguire una ripresa, con una crescita del Pil dell'1,4% nel 2024 e dell'1,6% nel 2025. "Con l'ulteriore aumento dell'inflazione durante l'inverno, la spesa dei consumatori è destinata a contrarsi, portando l'economia britannica in generale verso una moderata recessione tecnica", ha dichiarato Boris Glass, economista senior di S&P Global Ratings. "La garanzia dei prezzi dell'energia sarà un sostegno vitale, insieme a sussidi simili per le imprese", ha aggiunto.