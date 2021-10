Reply-Ebf, accordo per la condivisione su cloud e digital banking

Reply, specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, annuncia la partnership con la European Banking Federation (Ebf) per condividere con tutti gli attori del settore bancario europeo le esperienze, le best practice e le conoscenze apprese sul Cloud Banking e su altri temi relativi alla trasformazione digitale.

Ebf è l’organizzazione di riferimento nel settore bancario europeo, riunendo 32 associazioni bancarie nazionali che insieme rappresentano circa 3.500 banche di varia natura e dimensioni che occupano circa due milioni di persone.

La partnership ha lo scopo di condividere all’interno della comunità bancaria conoscenze e insight sull’adozione di nuovi modelli di business basati su Cloud. In particolare, la Ebf e Reply lavoreranno congiuntamente per unire le proprie competenze, creando opportunità di scambio, dialogo ed apprendimento nell’ambito del cloud banking e più in generale sui temi legati al digital banking.

“Negli ultimi anni, il cloud computing si è trasformato da concetto astratto a vera e propria componente centrale per il business – ha dichiarato Frederic Gielen, executive partner Reply – I servizi e gli ambienti virtuali associati al cloud hanno effettivamente rivoluzionato come la tecnologia veniva fino ad ora utilizzata. La capacità di trasformare da idea a realtà la tecnologia è parte integrante del dna di Reply. Per questo consideriamo il nostro lavoro sul cloud e la partnership con Ebf come parte del nostro impegno per digitalizzare e trasformare le aziende e creare un'innovazione di prodotto continua per i nostri clienti nell’ambito dei servizi finanziari".

“Nel mondo dei servizi finanziari digitali, la customer experience, la tecnologia, la cybersecurity e le normative che regolano tutti questi aspetti, sono più interconnessi che mai. Reply ha sviluppato una consolidata expertise sui temi digitali in diversi settori e aree geografiche, e può supportarci nell’approfondire dove l'innovazione sta spingendo il settore bancario, e cosa è necessario per avere successo in modo sicuro e sostenibile, ha affermato Niels-Peter van Doorn, chief operating officer Ebf. "Non vediamo l'ora di collaborare con Reply in iniziative congiunte per condividere con la comunità dei servizi finanziari le best practice e le conoscenze apprese sulla trasformazione digitale”.