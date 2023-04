Reputazione in Italia, prima azienda Ferrero poi Ferrari. Classifica

Le aziende con la migliore reputazione in Italia: Ferrero è in cima alla classifica

L'azienda con la migliore reputazione in Italia, è la Ferrero. Lo riferisce l’Italy Reputation Ranking 2023, la classifica delle prime 100 aziende italiane per reputazione realizzata da The RepTrak Company. La multinazionale di Alba, con sede in Lussemburgo e fondata nel lontano 1946 da Giovanni Ferrero e dalla moglie Piera Cillario, è anche al primo posto per Esg Index.

Precisamente l'acronimo ESG si riferisce a tre aree principali, precisamente Environmental (ambiente), Social (società) e Governance. Ogni pilastro fa riferimento a un insieme specifico di criteri come l'impegno ambientale, il rispetto dei valori aziendali e se un'azienda agisce con accuratezza e trasparenza o meno.

