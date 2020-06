Resca, Confimprese: "Bonus affitti, non risolve il problema del commercio"

Bonus affitti e commercio: il commento di Mario Resca, Presidente Confimprese.

Confimprese prende atto del bonus affitti esteso alle aziende con fatturato sopra i 5 milioni di euro.

"Il credito di imposta del 20% sugli affitti e del 10% sugli affitti di ramo d’azienda è un segnale di interesse verso il commercio, ma non risolve il problema del settore che continua a essere in gravissima difficoltà. Lo stato promette soldi che non arrivano o arrivano poco e male. La pubblica amministrazione è sempre più inefficiente, il Paese non riparte, è indebitato, manca la capacità di sostenerlo con investimenti infrastrutturali e produttivi che rassicurino i detentori del debito pubblico", ha commentato Mario Resca, presidente Confimprese.