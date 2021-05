Retelit, Asterion lancia opa a 2,85 euro finalizzata al delisting

Il fondo spagnolo Asterion, tramite la controllata Marbles, ha lanciato un'opa sul 100% delle azioni di Retelit, con l'obiettivo di portare il gruppo fuori da Piazza Affari. Il controvalore offerto per l'opa è pari a 2,85 euro per azione, con un premio del 10,7% rispetto alla chiusura di venerdì scorso e del 30,3% rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all'offerta. L'offerente, direttamente o tramite Fiber 4.0, detiene già il 28,75% del capitale di Retelit e il controvalore massimo complessivo dell'opa, nel caso in cui fossero portate in adesione tutte le 117.041.550 azioni oggetto dell'offerta, incluse le azioni proprie, sarebbe pari a 333,56 milioni di euro.

L'operazione, spiega una nota, è finalizzata "all'acquisto del 100% del capitale dell'emittente e conseguentemente alla revoca delle azioni dalla quotazione". Asterion ritiene che Retelit, "nella condizione di società non quotata" sarebbe "meglio in grado di perseguire potenziali opportunità di crescita, beneficiando di una semplificazione degli assetti proprietari con conseguente allineamento degli interessi della compagine azionaria, una maggiore rapidità nell’assunzione e nella messa in atto di decisioni di investimento e un accesso diretto a una fonte flessibile di capitale per il tramite dell’offerente". Retelit rappresenta per Asterion "un’opportunità strategica senza pari per entrare nel mercato italiano delle telecomunicazioni con una piattaforma digitale indipendente in crescita".