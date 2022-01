Ricchezza famiglie italiane alle stelle: nell'anno del Covid cresce di 100 mld

Nel 2020 forte aumento del tasso di risparmio delle famiglie. In crescita anche le attività finanziarie

Nell'anno nero del Covid la ricchezza netta delle famiglie italiane raggiunge quota 10.010 miliardi di euro, 8,7 volte il loro reddito disponibile, in crescita dell'1%, ovvero di 100 miliardi, rispetto al 2019. A rivelarlo una nota Istat-Banca d'Italia "La ricchezza dei settori istituzionali in Italia".

A fine 2020 la ricchezza netta delle famiglie italiane, misurata come somma delle attività reali (abitazioni, terreni, ecc.) e delle attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.) al netto delle passività finanziarie (prestiti a breve termine, a medio e lungo termine, ecc.), è risultata pari a 10.010 miliardi di euro.

Le attività reali (6.177 miliardi di euro) rappresentano il 56% della ricchezza lorda (totale delle attività) e le attività finanziarie (4.800 miliardi) il restante 44%, a fronte di 967 miliardi di passività finanziarie. Dopo la contrazione registrata nel 2018, la ricchezza netta valutata ai valori correnti è tornata a salire nel 2019.

La crescita è proseguita nel 2020 (+1%, per un aumento di circa 100 miliardi di euro), nonostante la crisi pandemica, durante la quale si è osservato un forte aumento del tasso di risparmio delle famiglie. L'incremento di 137 miliardi (+2,9%) delle attività finanziarie ha ampiamente compensato la riduzione di 32 miliardi (-0,5%) delle attività reali e il leggero aumento delle passività finanziarie (3,4 miliardi, pari al +0,3%).

Il valore delle attività non finanziarie è in calo dal 2012 principalmente a causa della riduzione di quello degli immobili, mentre le attività finanziarie sono cresciute prevalentemente per effetto delle riserve assicurative, delle quote di fondi comuni e dei depositi. Il totale delle passività finanziarie è rimasto pressochè stabile rispetto al 2019.

Nel corso del 2020 la ricchezza finanziaria è cresciuta principalmente per effetto dell'aumento dei depositi, in cui è largamente confluito il maggior risparmio. A differenza di quanto registrato negli anni precedenti, il contributo dei guadagni in conto capitale alla crescita delle attività finanziarie è stato molto limitato (+0,3%). La diminuzione del valore dello stock di attività non finanziarie di proprietà del settore (-0,5%) è dovuta principalmente al calo segnato nel 2020 dal valore delle abitazioni (-0,3%) e degli immobili non residenziali (-2,1%), riconducibile alla discesa dei valori medi degli immobili.