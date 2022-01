Pensioni troppo basse contro il caro bollette, anziani a rischio povertà

Caro bollette, l'allarme del Cna pensionati: "Servono misure ad hoc per dare una mano agli ultra 65enni in difficoltà"

Il caro bollette continua a far paura. Milioni di italiani si trovano sempre più in difficoltà di fronte ai prezzi crescenti di luce, gas ( ne abbiamo scritto qui ) e alimentari. Secondo Assoutenti le recenti stime sull'inflazione al 3,9% rappresenteranno un massacro per le tasche delle famiglie. “Desta grande preoccupazione l’impennata dei prodotti alimentari che a dicembre salgono del 2,9% su base annua, beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno", ha spiegato il presidente Furio Truzzi.

"Solo per mangiare gli italiani si ritrovano oggi a spendere 217 euro in più a famiglia su base annua, a causa dei rincari registrati nel comparto. Pesante anche l’impatto della voce 'trasporti' in crescita del 9% sul mese di dicembre che determina un aggravio di spesa sugli spostamenti pari in crescita di oltre 500 euro annui per nucleo”, ha aggiunto Truzzi.

Una situazione alquanto allarmante che desta preoccupazioni non solo tra le famiglie, bensì anche tra i pensionati. Il caro bollette, in particolare quelle del gas e dell'energia elettrica, i cui costi potrebbero assorbire, già da quest'anno, più di una mensilità dell'assegno pensionistico medio, costringerebbe milioni di pensionati a tagliare le spese per cure mediche o per il riscaldamento. L'allarme povertà arriva direttamente da una nota della confederazione nazionale dei pensionati.

"I correttivi del governo per alleggerire le bollette ( qui puoi leggere la prima bozza ), spiega la nota, si dimostreranno insufficienti: servono misure ad hoc per dare una mano agli ultra 65enni in difficoltà. Prima di tutto è necessaria la riforma rapida e drastica della struttura della bolletta, per garantire una distribuzione più equa degli oneri generali di sistema, che oggi incidono fino al 50% tra le diverse categorie di utenti, e una spesa legata all'effettivo consumo".

"Con questi drastici aumenti, aggiunge la nota, si rischia inoltre di azzerare la protezione dal caro energia per gli utenti più vulnerabili che potranno usufruire del beneficio del bonus sociale per lo sconto delle bollette di luce e gas. Bonus gestito direttamente dall'Arera l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente e, che proprio a partire da quest'anno, verrà riconosciuto in maniera automatica agli aventi diritto, tra cui i pensionati con redditi medio-bassi".

''Occorre intervenire subito con interventi straordinari a tutela della nostra categoria, conclude il comunicato, altrimenti ancora una volta gli anziani più fragili diventeranno bersaglio di una delle tante situazioni difficili che sta vivendo il paese''.