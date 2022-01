Bollette, taglio del 20% per imprese. Sostegni da 200 milioni per le Pmi

Il pacchetto di aiuti del Governo per sterilizzare i rincari energetici e indennizzare le attività soggette a restrizioni Covid

Una riduzione del 20% delle bollette delle imprese energivore sotto forma di credito di imposta, 200 milioni di aiuti a fondo perduto per il commercio al dettaglio con fatturato 2019 fino a 2 milioni e 100 milioni per rifinanziare il Fondo Turismo. Sono alcune misure della bozza del decreto legge Energia-Sostegni (dal titolo Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) all’esame del consiglio dei ministri che mira a ridurre l’impatto dei rincari energetici nei conti da pagare di imprese e famiglie e a indennizzare e sostenere le attività economiche interessate dalle recenti chiusure e restrizioni Covid, come discoteche, impianti sportivi, turismo e mondo dello spettacolo.

Dl Energia-Sostegni: sostegni commercio dettaglio con fatturato 2019 fino a 2 milioni

Arriva un "Fondo per il rilancio delle attività economiche", istituito presso il Mise a sostegno del commercio al dettaglio. La bozza quantifica gli oneri per il 2022 in 200 milioni; gli aiuti sono in forma di contributo a fondo perduto e per accedervi le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le risorse saranno ripartite secondo questi criteri: 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400 mila euro; 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione; 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione e fino a 2 milioni.

Dl Energia-Sostegni: primo taglio a sussidi dannosi per 100 milioni

Arriva la prima sforbiciata ai sussidi dannosi per l'ambiente: la bozza del decreto Sostegni ter, sul tavolo del Consiglio dei ministri, contiene un intervento sui cosiddetti Sad, ma la norma è ancora "in bianco". Il taglio dovrebbe attestarsi sui 100 milioni.

Dl Energia-Sostegni: Fondo Turismo rifinanziato con 100 milioni per il 2022

Il Fondo Unico Nazionale Turismo è incrementato per l'anno 2022 con 100 milioni di euro. Il decreto prevede anche che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali introdotto nel 2020 con il cosiddetto decreto agosto sia "riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104" (esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ndr). Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo.

Dl Energia-Sostegni: compensazione prezzi per impianti rinnovabili

"A decorrere dalla data del 1 febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonchè sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia”.

Dl Energia-Sostegni: 400 milioni in più nel 2022 per le spese sanitarie di Regioni e Province autonome

Il Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome "è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022".

(Articolo in fase di aggiornamento)