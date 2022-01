Stellantis, Dongfeng cede un altro 1,28%. Occhi sulla famiglia Peugeot

La discesa dei cinesi nel capitale di Stellantis e gli accordi con i Peugeot

Dongfeng Motor Group prosegue la discesa nel capitale di Stellantis e si avvicina all'uscita. Il gruppo cinese ha annunciato di aver ceduto 40 milioni di azioni ordinarie del quarto gruppo automobilistico mondiale guidato da Carlos Tavares e da John Elkann, corrispondenti all'1,28% del capitale, per 732 milioni di euro, pari a 18,3 euro per azione.

Il collocamento è avvenuto attraverso un procedimento accelerated bookbuilding riservato a investitori istituzionali e qualificati di cui non si conosce l'indentità. L'operazione, analoga a quella conclusa lo scorso settembre, porterà Dongfeng ad avere in portafoglio ancora una quota del 3,2% in Stellantis, spiega la nota, aggiungendo che su tale quota vige un lock-up di 90 giorni, ma da tempo in ambienti finanziari si ventila l'ipotesi che il costruttore cinese possa uscire del tutto dal capitale.

I proventi della vendita saranno usati da Dongfeng per sostenere lo sviluppo delle attività del gruppo, aggiunge il comunicato. L'identità degli acquirenti delle azioni cedute non è mai stata rivelata, ma gli accordi di fusione fra Fca e Psa prevedono che Peugeot Invest possa salire dal 7,2% fino all'8,7% comprando titoli proprio da Dongfeng (o dalla banca pubblica Bpifrance).

