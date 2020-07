Ripresa economica, la condivisione come strumento d’impatto e di crescita

46 CEO di grandi imprese italiane del Consorzio Elis si sono incontrati a Roma ospiti di Fabrizio Palermo, AD di Cassa Depositi e Prestiti, in un evento digitale per tracciare insieme la rotta per la "ri-nascita" del nostro Paese.

Una business round table italiana di imprese che si impegna a dare un contributo al Paese prendendosi in carico azioni basate su valori condivisi e riconosciuti. I 46 CEO hanno risposto alle quattro domande: su quali valori condivisi o riconosciuti possiamo far leva nel nostro Paese? Quali sono i valori fondamentali della Nostra Comunità che andrebbero difesi e sostenuti? Quali di questi sono oggi meno protetti e più a rischio nel contesto di maggiore fragilità post-Covid? Cosa sto facendo nella mia Azienda per sostenere questi valori e come questo potrebbe essere di esempio per le Istituzioni e le loro misure di supporto?

In questi mesi sono emerse tutte le fragilità di un sistema sociale che si credeva solido e perpetuo nelle sue dinamiche. In questo contesto, le persone hanno trovato la forza di reagire appellandosi ai propri valori fondamentali, alle azioni dei singoli e all’impegno delle aziende.

Il dibattito tra i CEO presenti si è concentrato sul senso di responsabilità verso l’altro, verità, fiducia, coraggio, cura, protezione dei propri talenti, attenzione alla formazione. Si è manifestata l’urgenza di generare buone pratiche che uniscano il meglio delle capacità umane e di quelle digitali, che vadano a creare menti estese (umano–digitale).

Queste riflessioni verranno arricchite nei prossimi mesi e messe a terra dal team Elis assieme a Marco Sesana, Country Manager Italy & Global Business Lines Generali e CEO di Generali Italia in qualità di Presidente di turno del Consorzio ELIS, e ai CEO delle Consorziate, e raccolte in una “Bussola per la Ri-Nascita”: documento che sintetizza i contributi dei CEO sui valori che devono ispirare la ri-nascita del Paese e i temi alti sui quali le imprese, in concerto con le istituzioni, possono intervenire con un apporto concreto per una reale ripartenza.

"Dobbiamo fare in modo che tutto ciò che stiamo pensando diventi azione. Il mio messaggio da uomo d’azienda è: cerchiamo di diventare i leader del fare positivo, diventare non più solo portatori di un'idea ma portatori di un’azione". Così Marco Sesana, Country Manager Italy & Global Business Lines Generali e CEO di Generali Italia che ha aggiunto: “Un’azienda ha successo quando fa crescere i propri dipendenti, collaboratori e stakeholders, il territorio e le comunità in cui opera dove vivono famiglie, aziende e associazioni”.

Questa “Bussola per la Ri-Nascita” rientra nel progetto Mindset Revolution, nato dalla volontà di CEO di grandi Imprese del Consorzio ELIS di essere guida del cambiamento all’interno delle proprie organizzazioni, assumendosi il compito di stimolare tutta la popolazione aziendale ad operare il cambio di mindset.

Una rivoluzione che si “mette a sistema” grazie poi all’ingaggio del middle management, pivot del cambiamento affinché possano diventare “studenti per tutta la vita” e trasferire le “new ways of working” ai propri collaboratori. Obiettivo primario è attivare nelle persone la passione per l’apprendimento e l’acquisizione del mindset del Continuous Learning come metodo di crescita professionale.

Alcuni contributi scaturiti dall’incontro di oggi

"La verità è importante per comprendere ciò che succede intorno a noi ma necessita di coraggio", ha spiegato Francesco Starace, CEO di Enel. "Bisogna fare le cose insieme ed è possibile solo grazie ad un collante, la fiducia: un valore raro che si costruisce nel tempo, grazie alla responsabilità e senza il quale non si lavora. Verità, coraggio di affrontare la realtà, fiducia verso le persone e responsabilità. L’aprirsi agli altri non può avvenire se non su queste quattro basi".

"Uguaglianza o libertà? Merito o solidarietà? Identità o apertura?", ha domandato Corrado Passera, CEO di Illimity, durante l'evento. "Non bisogna scegliere ma avere la capacità di combinare i valori positivi che ci accomunano e lavorare insieme. Il modello europeo dimostra come l'equilibrio dei valori sia possibile".

"Un’azione indispensabile, da manager d’impresa, sta nel provare ad indicare possibili soluzioni a chi ha il compito di decidere", ha affermato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna. "Da cittadini adulti siamo però anche chiamati ad individuare per i giovani la giusta chiave di lettura per interpretare questo mondo in continuo cambiamento".