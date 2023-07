Roma Tre, tutti pazzi per un posto in cda. E rispunta Parrotto

Roma Tre, grande femento le nuove nomine. Ultimi rumors

C’è un certo fermento per la riunione del senato accademico dell’Università Roma Tre in programma venerdì prossimo. Il vertice dell’ateneo romano, infatti, si riunisce per nominare due consiglieri d’amministrazione esterni. Secondo indiscrezioni sarebbero arrivate una ventina di candidature dopo la pubblicazione del bando pubblico.

Un gruppo nutrito di pretendenti per una posizione che tutto sommato non è remunerata con cifre da capogiro, anzi: è previsto solo un rimborso spese, peraltro non troppo generoso. Fin qui la prima faccenda che ha suscitato la curiosità di molti addetti ai lavori.

A chi, poi, ha dato un’occhiata alla lista dei candidati l’attenzione si è concentrata sul nome di Ruggero Parrotto che nella Capitale è noto per aver ricoperto il ruolo di direttore generale dell’ospedale Bambino Gesù. La Santa Sede, proprietaria del nosocomio pediatrico, lo aveva allontanato contestando da un lato alcune operazioni immobiliari e dall’altro le procedure relative ai corsi di formazione, assegnati ad alcuni docenti proprio di RomaTre. Fonti vicine al dossier fanno notare che l’università romana ha un patrimonio immobiliare da decine di milioni di euro e casse piene di liquidità.