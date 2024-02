Roma, Rossopomodoro aprirà nella nuova Galleria Alberto Sordi

Roma, Rossopomodo apre un locale nella Galleria Alberto Sordi

Rossopomodoro con la sua pizza napoletana e la cucina tipica ma innovativa è tra i brand presenti nella Galleria Alberto Sordi al centro di Roma, di recente riqualificata, dopo quasi un anno di lavoro di restyling che ha permesso a questo luogo storico della Capitale di essere restituito in tutta la sua maestosa bellezza alla città, agli Italiani e ai turisti che ogni giorno visitano la città eterna, innamorati della cultura italiana, dello shopping made in Italy e dei tantissimi monumenti e luoghi unici che circondano la Galleria, come Piazza del Pantheon, Fontana di Trevi, Via dei Condotti, Via del Corso, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna

I lavori per il nuovo locale di Rossopomodoro procedono e l’apertura al pubblico è prevista tra fine aprile inizio maggio 2024. Rossopomodoro si conferma al top della classifica della “ristorazione al tavolo” per il maggior numero di locali in Italia e all’estero rispetto a tutti i competitor, con un sistema di franchising strutturato e di successo per Italia/Estero.

Il 2023 è stato un anno di grande successo per Rossopomodoro e ha contato ben 9 nuove aperture tra locali diretti e in franchising. In Italia, nell’Outlet di Vicolungo, in partnership con Autogrill con cui è stata siglata una nuova collaborazione per offrire ai visitatori dell’outlet piemontese un’esperienza di alta qualità attraverso la valorizzazione delle eccellenze territoriali campane in un luogo simbolo dello shopping, a Perugia Collestrada, a Bergamo Orio Center, a Cascina Merlata e al centro di Como.

All’estero: 2 ristoranti all’interno di Eataly, uno a New York nella zona di Soho e un secondo ristorante a Toronto in Canada, poi una nuova apertura a Malta - la terza sull’Isola - e una a Praga nella Repubblica Ceca. La programmazione di espansione del brand per il 2024 registra già una lunga lista di nuove location, dove si potrà gustare la vera pizza e cucina napoletana proprio come a Napoli, sia in Italia che in nuovi Paesi Esteri

Oltre al ristorante di Roma, grazie ai nostri partner in franchising, sono già in corso i lavori per l’apertura nel “To Dream” di Torino. Invece per quanto riguarda l’estero, nel 2024 Rossopomodoro intende rafforzare la partnership con Areas Spagna: dopo la recente apertura a Ibiza è prevista anche un’apertura nell’aeroporto internazionale di Barajas a Madrid. Con il suo nuovo brand fast casual “Rossopomodoro La Bottega” entrerà anche nel mercato francese, sempre con Areas, nell’aeroporto di Friburgo Basel-Mulhouse. Rossopomodoro continuerà a sviluppare in collaborazione con Eataly, in programma ci sono anche nuove aperture a Parndorf e Salisburgo in Austria, e ancora nelle Filippine e a Copenaghen nel secondo semestre del 2024.

Nicola Saraceno, AD Rossopomodoro, ringrazia pubblicamente l’intera azienda, l’area Manager e tutti i lavoratori del brand per l’impegno dimostrato:

“Rossopomodoro continua ad essere un marchio di successo per la grande dedizione che ogni giorno è dimostrata da tutto il personale, dell’insegna per la passione, per la qualità e l’autenticità della pizza e della cucina. Non potrei avere una squadra migliore, dai Manager che garantiscono il successo di tutta la rete, agli imprenditori affiliati che ci seguono con fedeltà, fino al personale di cucina e di sala che con enorme impegno e passione dimostra quanto sia importante la soddisfazione dei nostri clienti. Ringrazio tutti per il lavoro svolto e condivido con loro la gioia di questo inarrestabile successo.”

Nuove aperture Rossopomodoro 2023

Italia:

Rossopomodoro Vicolungo - Piazza Santa Caterina, 1- 28060 Vicolungo Novara- IT- 0321 411540

Rossopomodoro Perugia – Collestrada- Via della Valtiera, 181- 06135 Perugia PG- IT 351 904 6974

Rossopomodoro Orio al Serio Via Aeroporto, 13 24050 Orio al Serio BG IT 035 459 6296

Rossopomodoro Como Via Lambertenghi, 3 22100 Como CO IT 031 249 6055

Rossopomodoro Cascina Merlata Via Gottlieb Wilhelm Daimler 61 20151 Milano MI

Estero

2 nuovi punti vendita all’interno di Eataly in Nord America (NY a Soho, Toronto)

1 - 200 Lafayette St, New York, NY 10012, Stati Uniti

2 - Manulife Centre, 55 Bloor St W, Toronto, ON M4W 1A6, Canada

- 2 nuovi punti vendita a Malta

1 - Triq Marina, Il-Kalkara KKR 1521, Malta

2 - L-Imriehel, Birkirkara, Malta

- Praga

Náměstí Republiky 1078/1, Nové Město 110 00, 1 Praha 1, Cechia