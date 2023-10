S&P conferma il rating per l’Italia. Il governo tira un sospiro di sollievo

S&P conferma il rating BBB per l'Italia

L'agenzia S&P conferma il rating BBB sull'Italia con un outlook stabile. Annunciando la decisione l'agenzia sottolinea come in Italia "la crescita economica rallenterà nel 2023 e nel 2024" per via "dell’aumento dei risparmi del settore privato, dell’inasprimento delle condizioni creditizie, del rallentamento della produzione e dell’indebolimento del commercio globale".

S&P stima che "entro il 2025 la crescita del PIL reale dell’Italia tornerà al di sopra dell’1%, aiutata dall’accelerazione nell’implementazione dei fondi Next Generation EU, che a nostro avviso probabilmente si estenderà oltre il 2026".

"Il risanamento del bilancio sarà più graduale di quanto previsto in precedenza a causa del rallentamento economico e dell’aumento dei pagamenti di interessi in percentuale del PIL che raggiungeranno il 4,2% l’anno prossimo rispetto al 3,6% nel 2021".

L'outlook stabile per l'Italia confermato dall'agenzia S&P riflette "la visione di un consolidamento di bilancio più lento di quanto precedentemente previsto, anche a causa dell’aumento dei pagamenti di interessi sull’ampio debito pubblico". Lo scrive l'agenzia nella nota in cui conferma il rating BBB per il nostro paese.

S&P segnala la possibilità di "abbassare i rating nel caso in cui la traiettoria di bilancio del governo si discostasse significativamente dai suoi obiettivi. Anche un’attuazione solo parziale delle riforme strutturali economiche e di bilancio, in particolare quelle legate all’erogazione dei fondi UE, porrebbe rischi per la crescita economica e le finanze pubbliche, e di conseguenza eserciterebbe una pressione al ribasso sul rating".

S&P osserva come "il debito pubblico e la sensibilità alle condizioni di mercato rimarranno elevati". Lo scenario di base dell'agenzia prevede una riduzione del rapporto debito -PIL entro il 2026, raggiungendo il 132% ancora al di sopra dei livelli pre-pandemia (126%). Dato l’elevato livello del debito pubblico, l’Italia rimane particolarmente sensibile a un deterioramento delle condizioni di finanziamento, che potrebbe pesare ulteriormente sui risultati di bilancio.