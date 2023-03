Economia

Lunedì, 27 marzo 2023 Sace Spa, vola l'utile (+32,5%). Mobilitate risorse per 27,6 mld nel 2022 Sace chiude l'anno con un patrimonio netto di 4,9 mld di euro, in crescita del 2,2% sul 2020. Il risultato economico pari a 105,6 mln, in crescita del 32,5% di Nino Sangerardi