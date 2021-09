Safilo, accordo con Coventya per ridurre l'uso di palladio nelle sue montature

Safilo, intesa con Conventya per l'utilizzo del "metallo x" nella montature: riduce del 90% l'utilizzo di metalli preziosi

Dopo l'annuncio di una collaborazione pluriennale con l'imprenditrice digitale da quasi 25mila follower su Instagram, Chiara Ferragni, e il relativo rally a Piazza Affari, dove il titolo ha registrato un balzo di oltre il 13%, il gruppo di occhialeria veneto ha stretto una nuova partnership strategica. Safilo ha siglato infatti un accordo con Conventya, società internazionale privata che sviluppa, produce e distribuisce specialità chimiche per il trattamento di superficie, per l'utilizzo del "metallo X" nelle sue montature.

Secondo quanto annuncia una nota, grazie al lavoro congiunto tra le due aziende, Safilo sarà il primo player del settore eyewear a utilizzare in esclusiva il nuovo innovativo brevetto Coventya che permette di ridurre del 90% l’utilizzo di metalli preziosi nei trattamenti galvanici per la produzione di montature da vista e da sole. Il materiale "metallo X" sarà introdotto nello stabilimento di Longarone e permetterà a Safilo di ridurre notevolmente l’uso e il consumo di palladio, metallo estremamente prezioso e raro data la sua scarsità in natura.

"Questa soluzione, si legge nella nota, contribuirà quindi a un minor sfruttamento del suolo per il reperimento, in particolare, di metalli preziosi con un conseguente minor impatto della produzione in termini di sostenibilità ambientale. Metallo x sarà utilizzato nelle collezioni Safilo prodotte in Italia a partire dalla collezione agosto 2021. L’utilizzo di "metallo x" nei processi produttivi Safilo è un’ulteriore evoluzione dei processi di produzione sostenibili lanciati negli scorsi anni con i trattamenti galvanici nickel-free, grazie ai quali il gruppo ha eliminato l’uso del nichel, un metallo bianco-argento che viene tradizionalmente impiegato nei trattamenti galvanici di rifinitura degli occhiali, garantendo al contempo standard di eccellenza del prodotto ancora più alti grazie alle nuove tecnologie impiegate", si legge ancora nella nota.