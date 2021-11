Economia

Venerdì, 12 novembre 2021 Saga Coffee, Bonaccini vola a Bruxelles: pronta la lotta per non delocalizzare L'ex Saeco di Gaggio Montano chiude e spedisce gli operai tra Bergamo, Romania e Spagna. Il presidente dell'Emilia-Romagna non ci sta e porta il caso in Europa di Marta Barbera