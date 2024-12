Saipem si rafforza in Africa: nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria da 900 milioni di dollari

Saipem, in consorzio con KOA Oil & Gas e AVEON Offshore, si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo) per il progetto Bonga North, relativo allo sviluppo di un giacimento petrolifero in acque profonde, a 130 km dalla costa della Nigeria. Il valore complessivo del contratto è di circa 1 miliardo di dollari e la quota parte di Saipem ammonta a circa 900 milioni di dollari. Il progetto riguarda il collegamento dei pozzi alla FPSO esistente.

Saipem si occuperà dell’ingegneria, dell’approvvigionamento, della costruzione e dell’installazione (EPCI) di riser e flowline, di ombelicali sottomarini e delle strutture sottomarine associate. Le attività di progettazione e fabbricazione saranno svolte localmente, anche con il coinvolgimento di fornitori e subappaltatori nigeriani. Questo importante contratto contribuisce all’impegno complessivo della flotta fino al 2027 e conferma il ruolo di primo piano di Saipem nelle attività in acque profonde, in particolare in Africa occidentale e in Nigeria, dove Saipem è presente dalla fine degli anni Sessanta.