Saipem: utile 2023 a 179 mln, 14/5 assemblea azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA, presieduto da Silvia Merlo, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di 179 milioni di euro (perdita di 209 milioni di euro nel 2022) e il progetto di bilancio di esercizio, che chiude con un utile di 107 milioni di euro (perdita di 256 milioni di euro nel 2022), redatti in conformita' ai principi contabili internazionali.

Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem SpA sono stati trasmessi al collegio sindacale e alla societa' di revisione, unitamente alla relazione sulla gestione. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 14 maggio 2024, per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2023.