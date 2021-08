Samsung ri-lancia la serie Galaxy Z: i telefoni pieghevoli tornano di moda

Entro il 2023, si prevede una crescita di 10 volte nelle spedizioni di smartphone pieghevoli. Accade cosi' che una tecnologia che al suo lancio, due anni fa, sembrava pensata solo per rivitalizzare un mercato impantanato nella produzione di modelli tutti uguali e dalle modeste prospettive commerciali si profili adesso come una scommessa vincente. Vincente, ma ancora costosa, se e' vero che i prezzi della terza generazione di pieghevoli Samsung - la serie Galaxy Z con il modello Fold e il Flip presentata oggi e di fatto l'unico player di peso globale nel settore dopo il ridimensionamento di Huawei - sono ancora compresi tra i 1.000 e i 2.000 euro.

"Due anni fa ci siamo avventurati nel rivoluzionario mondo degli smartphone pieghevoli, un nuovo formato che ha aperto infinite possibilita' all'insegna di funzionalita', produttivita' e intrattenimento" dice all'AGI Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, "in tutto questo tempo abbiamo continuato ad ascoltare i consumatori, migliorando la nostra serie Galaxy Z in risposta alle loro reali esigenze e aspettative, abilitando nuove modalita' di vivere le app mobile e le interfacce utente, grazie anche alle nostre collaborazioni con aziende leader del settore". Il riferimento e' a Microsoft, che ha reso disponibile la suite Office per la modalita' multitasking dei nuovi pieghevoli cosi' come ha fatto con Teams, la piattaforma per lo smart working utilizzata in maniera massiccia dallo scoppio della pandemia. "Stiamo assistendo a un'evoluzione nelle modalita' di utilizzo dei nostri smartphone, sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero, che e' destinata a durare nel tempo" aggiunge Bagnoli. "Counterpoint prevede che le spedizioni 2021 di smartphone pieghevoli di Samsung crescano in modo significativo. Questo incremento e' guidato da design e hardware migliorati e anche da una gamma con prezzi competitivi. Entro il 2023, si prevede una crescita di 10 volte nelle spedizioni di smartphone pieghevoli. E noi ci approcciamo al prossimo futuro da leader di questo segmento".

Samsung sta affrontando un momento complicato sul fronte del mercato degli smartphone. Il primato globale e' insidiato dalla cinese Xiaomi (che in Europa ha gia' superato in volumi il colosso sudcoreano) e dalle case della conglomerata Bkk (OnePlus, Oppo, realme e vivo) e le vendite del flagship S21 stanno segnando il passo. A sei mesi dal lancio, Galaxy S21 avrebbe fatto segnare prestazioni peggiori di S20 e conseguentemente anche di S10: rispettivamente del 20% e del 47% in meno, con un totale di 13,5 milioni di unita' vendute. "Ci aspettiamo che questa generazione di pieghevoli sia la piu' venduta di sempre: la domanda del mercato per questo tipo di formato sta crescendo in misura esponenziale e secondo molti analisti nel 2021 raggiungera' i 6,5 milioni di unita' a livello globale, il triplo rispetto all'anno scorso" assicura Bagnoli.