San Marino, nasce la moneta virtuale 'Titano' per pagare parte di stipendi

Per pagare la spesa o le tasse a San Marino presto non servirà più l'euro ma potrebbe essere usato il 'titano'. Un titano vale un euro, è spendibile solo nella Repubblica di San Marino ed è una sorta di denaro elettronico, con il quale saranno pagati parte di stipendi e pensioni, caricato sulla Smac Card, la tessera magnetica introdotta anni fa per accumulare sconti nei punti vendita convenzionati. Il 'titano' è il frutto di un disegno di legge della maggioranza che, tecnicamente, li ha denominati Certificati di compensazione fiscale, una "moneta fiscale" che però non ha nulla a che fare, almeno nella prima stesura del testo di legge, con il fisco. "Si tratta di un generatore di liquidità per aiutare famiglie e aziende in difficoltà a seguito della pandemia - ha spigato il segretario alle Finanze, Marco Gatti -. In Italia potrebbe essere assimilata alla Sardex, la moneta complementare introdotta in Sardegna".

Anche pensioni e stipendi a San Marino saranno pagati in titani, per una quota parte inferiore al 30% "perchè anche se è un generatore di liquidità interna - continua Gatti - è utile se non si si supera una certa soglia e ad un certo punto del circuito i titani vengono ritirati". Insomma, tenendo ben d'occhio la legge del moltiplicatore della moneta, i Titani saranno utili solo se non circoleranno troppo e sempre sotto una certa soglia. "Introdurremo sistemi di controllo e scattera' un alert se ad un certo momento ci saranno troppi titani in circolazione. È chiaro che in base agli accordi con l'Italia, San Marino non può battere moneta con valore legale, quindi, ma se ben calibrata l'introduzione dei titani potrà essere un valore aggiunto nel tempo".