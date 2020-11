Saudi Aramco: l'utile netto crolla del 44,6% nel terzo trimestre

Saudi Aramco: crollano gli utili nel terzo trimestre

Crollano i profitti di Saudi Aramco. Nel terzo trimestre, il gruppo petrolifero statale saudita ha registrato un calo del 44,6% dell'utile netto, in linea con le stime degli analisti, a causa del calo dei prezzi del petrolio dovuto alla crisi del Coronavirus. L'utile netto per il terzo trimestre del 2020 - ha riferito la societa' in una nota - e' stato di 44,21 miliardi di riyal sauditi, pari a 11,79 miliardi di dollari, rispetto ai 21,3 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi nove mesi dell'anno, i profitti sono scesi del 48,6% a 35,02 miliardi di dollari.