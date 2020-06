Scandalo Wirecard: arrestato l'ex ceo Markus Braun

É stato arrestato Markus Braun, l'ex amministratore delegato di Wirecard al centro di uno scandalo che sta

scuotendo gli ambienti finanziari tedeschi.

Il 19 giugno Braun, conosciuto anche come lo "Steve Jobs" tedesco, si era dimesso dopo che la società fintech ha rivelato nei suoi conti un ammanco di 1,9 miliardi di euro. Questa cifra, che si pensava fosse custodita in due istituti bancari delle Filippine, in realtà non esiste. Si tratta di una colossale frode contabile in quanto la società avrebbe esibito nei bilanci una presunta montagna di liquidità.