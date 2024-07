Sci, dopo il Sestriere anche Bardonecchia: il colpo degli inglesi di Icon. Nasce la Grande Vialattea

Sci, gli inglesi hanno comprato anche Bardonecchia: il colpo dopo Sestriere

Parlerà inglese un altro comprensorio sciistico italiano, quello di Bardonecchia Ski che va ad aggiungersi al circuito del Sestriere. Raggiunta infatti l'intesa tra il fondo britannico Icon e la Colomion Spa, la società dello sci del comprensorio piemontese, per la cessione degli impianti alla controllata Motta Holding, intesa soggetta al completamento di alcune condizioni per il closing dell'operazione. In tutto 23 impianti di risalita per 100 km di piste, uno snowpark, 8 ristoranti sulle piste, la slitta biposto Alpine Coaster e un bike park operativo nei mesi estivi da Campo Smith alla Via Lattea, scenario di gare nelle Olimpiadi del 2006.

Il comprensorio registra circa 500mila visitatori ogni anno. Il fondo inglese aveva gia' rilevato nel 2022 le piste del Sestriere per una cifra di circa 90mln di euro. Le due societa' opereranno in modo autonomo ed indipendente, guidate da due consigli di amministrazione separati, ma a poco piu' di 10 km di distanza l'uno dall'altro, proporranno un'offerta turistica complessiva.

"Con questa transazione, rafforziamo l'offerta turistica del Piemonte in una dimensione sempre piu' internazionale, creando un'aggregazione sciistica in grado di proporre un'offerta turistica omnicomprensiva. Abbiamo l'obiettivo di sviluppare ulteriormente entrambi i comprensori sciistici di Vialattea e Bardonecchia Ski con un piano di sviluppo", ha spiegato Ivana Semeraro, Partner di iCON Infrastructure e consigliere di Sestrieres SpA e Colomion SpA. "Negli ultimi anni, abbiamo intensificato la nostra collaborazione con Vialattea, e ora potremo creare forti sinergie territoriali", ha aggiunto Nicola Bosticco, ad Colomion SpA.