Madre lascia il figlio di 4 anni chiuso in macchina e va a sciare: denunciata

Trentino, madre lascia il figlio di 4 anni chiuso in macchina: "Non voleva sciare". Denunciata per abbandono di minore

Una donna di 40 anni è stata denunciata per abbandono di minore alla Procura di Trento dai carabinieri di Castello Tesino. La donna aveva lasciato il figlio di 4 anni nell'auto perché il piccolo "non voleva andare a sciare".

Come riporta il quotidiano Repubblica "la segnalazione è arrivata da un dipendente di un impianto di risalita della zona, che aveva notato un bambino che piangeva disperato chiuso in un'auto parcheggiata vicino alle piste da sci.

Dopo aver tentato di aprire la porta dell'auto, che era chiusa, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre, una quarantenne della Repubblica Ceca.

La donna, arrivata dopo un’ora e mezzo con ancora gli sci ai piedi e le racchette in mano, avrebbe cercato di giustificarsi dicendo di aver lasciato il bambino da solo in macchina perché non voleva sciare e di aver affidato il compito di sorvegliare il piccolo al fratello di 13 anni, che nel frattempo però era andato a sciare anche lui. È stata quindi denunciata per abbandono di minore".