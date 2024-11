Selvaggia Lucarelli punta su editoria e podcast: nasce Boutade Srl. La scommessa imprenditoriale con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, affari di cuore e affari in comune per la coppia tv

Affari di cuore e affari in comune per la nota giornalista Selvaggia Lucarelli e giudice di “Ballando con le stelle” e il di lei più giovane fidanzato Lorenzo Biagiarelli, noto chef-food blogger. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Daniele Masto si sono presentati la Lucarelli e Biagiarelli per costituire la nuova Boutade srl che ha un capitale di 10mila euro e di cui la Lucarelli ha il 51% e il fidanzato, che però ne è stato nominato amministratore unico, il restante 49%. Entrambi gli azionisti hanno versato l’intero capitale mediante i rispettivi assegni (5mila 100 euro per la Lucarelli e 4mila 900 euro per il fidanzato) entrambi emessi da Intesa Sanpaolo.

La newco si occuperà, come da statuto, di “editoria per la pubblicazione e vendita di riviste e rubriche culturali, di informazione e di attualità”, ma anche dell’editoria di libri, della “ideazione, creazione e diffusione su piattaforme internet e dello sfruttamento commerciale di podcast ed ogni altra opera audio-visiva” e della “realizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e/o di orientamento”. Inoltre Boutade potrà “ideare e sviluppare siti web e shop online”, ideare e realizzare “campagne pubblicitarie, shooting fotografici e video pubblicitari”, potrà vendere al dettaglio e all’ingrosso “prodotti di abbigliamento e accessori e cosmetici online” e potrà “sviluppare applicazioni tecnologiche per smartphone o diversi device tecnologici”.