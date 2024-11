Selvaggia Lucarelli a Domenica In: "Sonia Bruganelli voleva il mio posto a Ballando con le stelle". Mara Venier le risponde stizzita

Selvaggia Lucarelli asfalta Bruganelli, volano stracci a Ballando con le stelle: "Usi tua figlia, qua sei in difficoltà ma quando insulti al Grande Fratello no"

Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli proprio non si sopportano. Anche nell'ultima puntata di Ballando con le stelle l'ex moglie di Paolo Bonolis ha colto l'occasione per attaccare la giornalista sul piano professionale. Dopo la risposta in diretta, Lucarelli è tornata a criticare Bruganelli nello spazio dedicato alla trasmissione a Domenica In ma senza la diretta interessata in studio per difendersi.

Subito dopo la sua esibizione, Sonia Bruganelli aveva attaccato così Selvaggia Lucarelli: "Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo. Puoi scrivere di questo sulla tua newsletter a pagamento".

Mara Venier a Domenica In prima di introdurre l'argomento Ballando con le stelle si è così rivolta a Selvaggia Lucarelli: "Figlia mia, ma quanto te la tiri! Averti qui è stato difficilissimo, però, arrivi sempre al momento giusto". "La battuta è stata molto fastidiosa. - ha affermato la giornalista - Io penso che Sonia abbia un grandissimo limite. Lei arriva a Ballando con le Stelle con un copione già fatto: studia la sceneggiatura prima e quindi si adatta. Ieri sera, chiaramente, voleva le scintille ma devi anche ascoltare perché io volevo farle un complimento. Vuole essere al centro dell'attenzione, l'ex marito le ha dato notorietà".

"Lei non accetta di non essere seduta sulla mia sedia ma secondo me dovrebbe capire il suo posto nel mondo prima", ha poi rincarato la dose riferendosi all'edizione in cui aveva partecipato il compagno Lorenzo Biagiarelli e che aveva messo a rischio il suo ruolo in giuria.