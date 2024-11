Selvaggia Lucarelli non molla Chiara Ferragni: "Solidale con Valencia? Poi però posta la borsa di lusso in coccodrillo"

Alluvione Valencia, Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni: "Prima fa la solidale poi posta la foto con la borsa in coccodrillo"

Il dramma dell'alluvione di Valencia ha scosso il mondo e sono molti i vip che hanno espresso la loro vicinanza agli abitanti della città spagnola. Tra questi c'è anche Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi aveva definito la Spagna la sua "seconda casa" durante la premiazione come "donna dell'anno" da parte della rivista Vanitatis.

"Sto vedendo che arrivano notizie terribili dalla Spagna. Tutto il mio amore e sostegno a Valencia e alle altre aree colpite dalla Dana", aveva scritto Chiara Ferragni in spagnolo in una delle sue Storie su Instagram. Il messaggio dell'influencer è assolutamente condivisibile ma per Selvaggia Lucarelli lo è molto meno il post successivo in cui Ferragni mette in bella mostra la sua borsa in coccodrillo.





"Lei molto colpita dalla tragedia e chiaramente consapevole delle responsabilità dell’uomo sull’ambiente. - scrive la giornalista sui social - Infatti subito dopo pubblica in primo piano la Birkin di coccodrillo per sponsorizzare la sensibilità ambientale". Poco dopo le fanno notare che Ferragni in realtà indossa una Kelly e al che Selvaggia Lucarelli risponde con una certa ironia: "Sempre queste figure da povera io".