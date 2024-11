Divorzio Ferragni-Fedez, l'avvocata dell'influencer svela: "C'è un accordo per Leone e Vittoria ma toglierli dai social è strumentale"

Divorzio Ferragni-Fedez, l'avvocata Daniela Missaglia che assiste l'influencer racconta: "Leone e Vittoria via dai social? Il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale"

Chiara Ferragni ha scelto l'avvocata Daniela Missaglia per il divorzio da Fedez, la stessa che ha seguito altre separazioni celebri come quella tra Nina Moric e Fabrizio Corona, Stefano Ricucci e Anna Falchi e Gigi Buffon e Alena Seredova. Sarebbe proprio lei l'avvocato citato dal rapper nella sua canzone "Allucinazione Collettiva" in riferimento al suo tentativo di suicidio. "Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Al riguardo ho mantenuto fino ad oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo", ha detto Missaglia in una lunga intervista al Corriere della Sera.

"In Chiara ho trovato una persona semplice ed educata, - ha raccontato l'avvocata - con domande pratiche a cui voleva dare una risposta. Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i figli piccoli e ho costruito con lei un rapporto di fiducia".

Missaglia ha poi svelato perché i figli della coppia, Leone e Vittoria, sono scomparsi da social dopo lo scandalo Balocco: "Sulla questione si è subito raggiunto un accordo. Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli, il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale".