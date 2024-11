Chiara Ferragni strega Giovanni Tronchetti Provera: festa di Halloween da urlo. La prima foto insieme sui social

Chiara Ferragni beccata con Giovanni Tronchetti Provera alla festa di Halloween: la FOTO

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera beccati insieme alla festa di Halloween. L’imprenditrice digitale esce allo scoperto con l’imprenditore, e dimentica così l’ex Silvio Campara. A riportare la foto in occasione della prima uscita di coppia è Gabriele Parpiglia che scrive: “Non è un’amicizia, ma una storia d’amore ‘intricata’ quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera (figlio di Marco, ndr)”. “Di uscite insieme - continua il giornalista -, ne hanno fatte già parecchie”, ma questa sarebbe la prima ufficiale in maschera e in pubblico, al Maka Loft a Milano.

I due sembravano molto affiatati, scambiandosi effusioni e carezze in pubblico, ma mantenendo comunque un certo riserbo. Al momento, sui social non c'è ancora alcuna conferma, in attesa che la loro storia si consolidi. Nel frattempo, Fedez è volato negli Stati Uniti, dove ha festeggiato Halloween tra le strade di New York, con una cena al Cipriani, un ristorante rinomato per la sua riservatezza.

Qualche giorno fa Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati beccati anche dal settimanale Chi.