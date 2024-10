Chiara Ferragni lancia la stoccata a Fedez: il quadro nelle Stories non è di certo un caso

Chiara Ferragni condivide con i follower un quadro di famiglia in cui è presente anche Fedez. Sarà una frecciatina all'ormai ex marito?

Chiara Ferragni sembra aver superato la fine della relazione con Fedez nonostante l'influncer sia stata tirata in ballo prima nel dissing tra il rapper e Tony Effe e poi nelle recenti dichiarazioni di Taylor Mega, che avrebbe rivelato come l'ex marito l'abbia tradita con lei.

Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato una serie di Storie su Instagram in cui comunque si mostra serena con i figli Leone e Vittoria, intenti a decorare la casa per Halloween. Non può mancare poi il cane Paloma che gioca divertito con i piccoli. Alcuni però non hanno fatto a meno di notare che Chiara ha mostrato anche un quadro a forma di cuore nella stanza dei bambini in cui è rappresentata la famiglia al completo, Fedez compreso.

Una delle teorie che circolano in rete è che l'influencer abbia volutamente condiviso il quadro con i follower come a dire che il divorzio non è dipeso da lei. L'ipotesi più probabile, però, è che Chiara abbia voluto tenerlo appeso per dare ai suoi figli la sensazione che la famiglia è ancora unita, anche se in modo molto diverso rispetto al passato.

Parlando della vita amorosa dei due, Chiara Ferragni ha detto addio a Silvio Campara dopo che lui non ha voluto rendere pubblica la relazione. Fedez invece avrebbe iniziato una "storia seria" con una molto più giovane ragazza milanese di buona famiglia.