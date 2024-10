Chiara Ferragni, la storia d'amore con Silvio Campara è al capolinea

Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono lasciati. I due si sarebbero lasciati amichevolmente

Chiara Ferragni era pronta a rendere ufficiale la sua relazione con Silvio Campara ma stando gli ultimi rumors lui avrebbe preferito restare nell'anonimato. La cosa avrebbe portato alla rottura, avvenuta comunque in modo amichevole. L'indescrizione è stata lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ieri ha diffuso ulteriori dettagli sulla nuova fiamma di Fedez.

La relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara era iniziata in estate. La coppia era stata anche paparazzata insieme al mare. L'influencer sarebbe stata pronta presentare il suo nuovo compagno al pubblico ma dato il rifiuto del CEO del brand di scarpe di lusso Golden Goose la loro frequentazione si è conclusa bruscamente.

Per quanto riguarda Fedez, invece, l'esperto di gossip afferma che il rapper ha iniziato "una storia seria" con una 27enne di Milano di nome Vittoria e laureata in Fashion Marketing con un master in Fashion e Merchandising. La fiamma si sarebbe accesa in Sardegna e pare che Fedez abbia già presentato la sua nuova compagna al suo entourage.