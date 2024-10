Fedez ha una nuova fidanzata: "Milanese doc e di buona famiglia, è una storia seria"

Fedez ha una nuova fidanzata? Si tratterebbe di una milanese doc di buona famiglia con cui vorrebbe costruire una storia seria

Fedez conclusa la parentesi dei dissing con Tony Effe, che ha visto coinvolta suo malgrado anche l'ex moglie Chiara Ferragni, ha festeggiato ieri il suo 35esimo compleanno in dolce compagnia. L'indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parpiglia su X, che parla di una "nuova fidanzata" più giovane. Non si tratterebbe però di un flirt estivo come quelli con Luna Shirin o Garance Authié ma di una "storia seria". Sul nome però resta ancora il più stretto riserbo.

"Nuova fidanzata per Fedez. - scrive Parpiglia - Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt… non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc. Ottima famiglia. Domani vi dirò tutto".

Nel frattempo Chiara Ferragni è stata insignita del 1500esimo Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia e per l'occasione ha detto la sua sulle parole di Taylor Mega, con cui Fedez l'avrebbe tradita: "Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se 'coppia aperta' significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai".