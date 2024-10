Fedez si prende l'avvocato di Carola Rackete e dell'ex terrorista Pietrostefani: il rapper sceglie Gamberini

Fedez come Carola Rackete. Il rapper ha scelto il suo nuovo difensore, Alessandro Gamberini, che è lo stesso dell'attivista in rotta col ministro Salvini e dell'ex terrorista Pietrostefani

Una scelta di campo. Fedez cambia linea difensiva e per seguire le sue beghe legali sceglie Alessandro Gamberini, uno dei più importanti principi del Foro, che tra i tanti casi sta seguendo quello di Carola Rackete, l'attivista in rotta col ministro Matteo Salvini.

Una strana coincidenza o una linea che porta l'ex Ferragnez sempre più a sinistra. Una linea difensiva che tocca anche quella della politica estrema di sinistra. Il rapper infatti ha scelto uno degli studi più in voga in questo periodo, o meglio quello di Alessandro Gamberini. Un avvocato esperto, un vero asso in tema di difesa che nel suo portfolio vede processi che hanno fato la storia d'Italia come quello sull'uccisione del commissario Calabresi.

Fatto sta che Fedez ha scelto questo nuovo cambio di avvocato, uno dei top in Italia che da anni segue anche le vicende di Giorgio Pietrostefani nel processo per l'omicidio del commissario Calabresi. Insomma, una svolta totale a sinistra anche nella difesa in Tribunale e una scelta di campo verso correnti molto lontante dalla linea del Governo