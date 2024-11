Ballando con le Stelle, lasciate in pace Sonia Bruganelli!

Sonia Bruganelli, quante persone avrà morso quando erano bambine? Milioni. Altrimenti il livore nei suoi confronti, mutatosi in vero e proprio accanimento personale da parte della giuria in quel di ‘Ballando con le Stelle’, non si spiega. Non siamo così naïf da pretendere l’impossibile, ovverosia che la trasmissione si concentri sul ballo (quando mai è successo?). Allo stesso tempo, però, troviamo che la concorrente entrando nel cast di questo programma si sia incastrata in un trappolone horror, da cui difficilmente potrà uscire senza danno. Nella speranza che qualcuno l’abbia avvertita prima di tale malevolo copione prima di convincerla a firmare, andiamo a dragare le futili motivazioni per cui Sonia Bruganelli sarebbe la strega che tutti, dai giurati alla gente sui social vorrebbero vedere bruciare sul rogo quanto prima. Il peccato originale, naturalmente, riguarda Paolo Bonolis: ma da quando in qua aver (avuto) un marito ricco è colpa da espiare?

Sonia Bruganelli e il peccato originale d’essersi sposata con Bonolis

Sonia Bruganelli è ritenuta strega prima di tutto perché si è sposata con Paolo Bonolis, il “marito ricco” che le ha contestato direttamente Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata del talent di Rai 1. Insieme per 25 anni, in pratica una vita, nessuno sembra voler far scendere in campo l’ipotesi che questi due possano anche essersi voluti del bene reciproco. Tutti si concentrano, invece, sugli agi di cui Bruganelli ha potuto godere grazie a tale sposalizio e alle possibilità lavorative, per sua stessa ammissione maggiori, che le sono state concesse nel mondo della tv.

La nostra non è la prima né l’ultima donna dello spettacolo “ben maritata”, ma a tantissime altre la cosa non viene rinfacciata mai. Come è, tra l’altro, giusto che sia: se arrivi da qualche parte solo in qualità di ‘moglie di’, prima o dopo la tua inettitudine salterà fuori e soltanto per questa verrai ricordata, nonché sbeffeggiata dai telespettatori. Bruganelli, invece, non è diventata una barzelletta televisiva. Però, è vissuta come una persona cattiva, malvagia. Questo perché quando ricopriva il ruolo di opinionista chez ‘Isola dei Famosi’ e soprattutto al ‘Grande Fratello Vip’ svolgeva il proprio lavoro: commentare i concorrenti regalando ogni volta pareri divisivi, in grado di infiammare i social. Social che ancora ricordano qualche epiteto di fuoco che la nostra ha rivolto al recluso di turno. E, a distanza di anni, non glielo perdonano.

Si fa spesso riferimento, per esempio, a quel ‘burattinaio’ riferito a Edoardo Tavassi, fratello di, per cui lo sciagurato avrebbe perfino pianto in diretta. Lui tutt'oggi rilascia interviste per dettagliare quanto ci fosse rimasto male, sul serio. Gente che deve imparare a campare? Gente che deve imparare a campare e che approfitta di ogni minimo scampolo di visibilità riflessa nella speranza di tornare a far parlare di sé. Punto e fine.

Lo scontro Bruganelli-Lucarelli, come è andato davvero (e non come ve lo raccontano)

Non faceva in tempo a postare uno scatto, fosse pure di famiglia, sui social ed era subito polemica. Il pignoletto di turno prendeva mano a Google Immagini per scoprire e postare il costo esoso della borsa, della camicetta, del bracciale di Sonia Bruganelli. Insieme all’accusa di ‘ostentare’ eccessivamente il lusso. Accusa a cui lei replicava, in genere, rilanciando tramite scatti ancor più “ricchi”. E, a nostro umile giudizio, faceva pure bene di fronte a cotanta Santa Inquisizione del pauperismo. Molto scalpore suscitò il famigerato jet privato con cui la nostra aveva incautamente mostrato di andare in vacanza. Perché mai avrebbe dovuto ricorrere a un FlixBus è mistero fitto. Premesso che non ci risultano moltissimi personaggi tv a selfarsi in fila alla mensa della Caritas, diventa sempre più doveroso render chiaro un fatto: Sonia Bruganelli non ha sottratto nulla a nessuno. Non è che se quel jet privato non fosse stato suo, lo avrebbe avuto Pina la caldarrostaia d’Agrigento o chi per essa.

“Io non ho avuto un marito ricco che mi mantiene, mi tocca guadagnare per vivere”. Così Selvaggia Lucarelli ha punto Bruganelli durante l’ultima puntata di ‘Ballando con le Stelle’. La concorrente si è permessa di rispondere che “Beh, ti darà fastidio non averlo avuto”. La giurata, poco prima, aveva domandato a Bruganelli come mai, secondo lei, così tanta gente la mal sopporti:

“Perché non mi hanno capita”

“E sei così sicura che ci sia tanto da capire di te?”

“Non lo so, intanto i pezzi che scrivi su di me li metti a pagamento nella tua newsletter!”

-Se vuoi puoi raccontarlo sul tuo profilo a pagamento

- Io non ho avuto mariti ricchi e mi guadagno da vivere #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/DkXtPREVlC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 9, 2024

Uno scambio al vetriolo che è stato anche il momento più alto dello show (pensate come stiamo messi, esatto). In cui Bruganelli ha semplicemente fatto notare che, se davvero non ci fosse nulla di interessante da dire su di lei, forse Lucarelli sceglierebbe di piazzare altri personaggi al centro di articoli che le persone sarebbero disposte a leggere tirando fuori qualche euro. Non fa una piega, ma ancora una volta la strega è Sonia Bruganelli. Il grosso fraintendimento, che pure la giuria finge di non vedere ai fini dello share, è non riuscire a cogliere la differenza tra personaggio e persona. Sonia Bruganelli al ‘Grande Fratello’ aveva il ruolo dell’opinionista divisiva, di rottura, tanto quanto Lucarelli ce l’ha qui, a ‘Ballando con le Stelle’. Non è detto che, entrambe, siano iene nella vita. O forse sì. Chi ci ha mai mangiato insieme, però?

Sonia Bruganelli non è lo sfogatoio delle vostre frustrazioni personali

Il fatto che Bruganelli e Lucarelli si mostrino così velenose in tv, non comporta che nella vita passino le giornate a sputar vetriolo. E, in ogni caso, questo dovrebbe riguardare soltanto la loro cerchia di frequentazioni, non certo la nazione intera. Invidia sociale, vecchi rancori legati a fandom tossici di concorrenti da reality, bramosia di una ricchezza che è certamente più facile contestare sui social che alzar le terga e fare qualcosa, pure una cosa qualunque, per cercare di ottenere. In tutto ciò, Sonia Bruganelli è e rimane una persona. Non lo sfogatoio delle vostre frustrazioni di vita. E no, non deve giustificarsi per aver sposato un uomo ricco, per non fare la coda alla Caritas, per essere in via definitiva più che benestante.

Cosa pensate? Che tutti gli altri personaggi tv siano e vivano da carmelitani scalzi? Per cortesia. Chiunque vediate, più o meno stabilmente, all’interno dei vostri piccoli schermi è, ad andare bene, almeno almeno milionario. E quindi? E quindi, come sempre, forse sarebbe il caso di indignarsi per qualcosa di più concreto e attinente alle nostre vite, invece di scambiare personaggi tv invisi o meno per ragioni di vita. Al solito, quanta desolazione.