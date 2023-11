Sesso, i costi di una relazione parallela nel sondaggio di Ashley Madison

Sesso, Ashley Madison la piattaforma dedicata all'infedeltà di coppie sposate

Ashley Madison è una piattaforma dedicata a qualcosa di abbastanza particolare: l’infedeltà di coppia. Raccoglie nel mondo ben 80 milioni di coppie sposate che, per un verso o per l’altro, hanno piacere ad essere infedeli. In Europa, il paese con più “abbonati” è la Spagna con quasi 1,7 milioni di fans, a ruota la Francia, l’Italia e la Germania. In tutto il mondo ben 40 paesi. La società ha commissionato uno studio per capire, dal punto di vista economico soprattutto, cosa significa mantenere un’amante. Discorsi morali a parte i risultati indicano che è molto più economico avere una storia parallela che non affrontare una separazione o, peggio, un divorzio. I dati dello studio, fatto nel 2020, sono piuttosto chiari. Mentre una separazione costa intorno ai 17000 euro, per una relazione occorre mettere a budget “mediamente” un po’ meno, circa 5000 euro. Per non parlare di un divorzio che costa quasi 4 volte n più (3,6) della relazione stessa.

Sesso, in crescita il pubblico femminile attratto dal proibito

E nello studio si rileva anche una nuova tendenza, quella cioè che sempre più donne sono affascinate da questo approccio. Ed infatti in tutti i paesi dove opera Ashley Madison, l'infedeltà femminile è in aumento. Un mercato, quello dell’infedeltà, che dal punto di vista economico è molto attrattivo. Le spese sono tante e di genere diverso. Ma il tradimento, pur essendo un approccio che viene da molto lontano, non ha perso smalto e mediamente, come rileva il sondaggio, oltre il 40% degli uomini e oltre il 30% delle donne hanno tradito almeno una volta. E i dati sono al ribasso primo perchè la segretezza di questa e altre piattaforme è un aspetto vitale e poi perchè si sa che, anche in questo campo, “l’appetito vien mangiando”. Ma in cosa vengono spesi questi budget nel tempo della relazione? Sempre secondo Ashley Madison gli “infedeli” lo spendono in hotel (2000 euro circa), ristoranti (600 euro), palestra, regali (400 euro), abbigliamento, prodotti di bellezza e cura della persona (600 euro). Ma il sondaggio si dimostra molto completo anche perchè tiene in considerazione le spese dedicate al partner ufficiale che, come sanno bene i “furbetti del sesso”, potrebbe cominciare a insospettirsi, se il “braccino” del proprio innamorato ufficiale comincia a diventare sempre più corto.

Sesso , il tradimento nasce spesso da un'insoddisfazione sessuale

Aldilà dell’aspetto economico molti sessuologi indicano che la relazione extraconiugale non sempre è dannosa per la coppia ma in diversi casi si è rivelata propedeutica a miglioramenti nella stessa coppia. Sono in molti ad esser convinti che l’infedeltà non sia motivata, nella maggior parte dei casi, da carenza di amore verso il partner, bensì da insoddisfazione sessuale. Un altro sito di incontri clandestini Gleeden, ha presentato un ulteriore approfondimento riguardo al budget per l’infedeltà. Il 26% (tra l’80% uomini e il 20% di donne) hanno detto di mettere da parte una cifra già predisposta, tra 50 e 150 euro al mese, con un max per pochi di 500 euro al mese e oltre. La maggior parte di questo budget se ne va chiaramente in alberghi. La piattaforma degli amori clandestini, fondata oltre 20 anni fa da Stefan Eiben, "regala" la possibilità di una vita parallela, non priva di stress ma pure di avventure piene di adrenalina. In ogni caso tutti gli abbonati a queste piattaforme di incontri vogliono soddisfare i propri bisogni sessuali senza rischiare il proprio matrimonio. E quale è il profilo degli infedeli? Ebbene tra i 30 e 60 anni per lasciare maggior parte con il 50% donne. Eterogenee le professioni, dai poliziotti , alle casalinghe, ai disoccupati, agli avvocati e agli uomini d’affari. Insomma un parterre di tutto rispetto che , un po’ di anni fa, già aveva interessato il grande regista del sesso Tinto Brass e scandalizzato i "benpensanti" dell'epoca.