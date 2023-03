Silicon Valley Bank, l'Europa tenta il recupero dopo il crack finanziario

Borse, soffrono ancora i titoli bancari. Sale il rappoorto Btp-Bund. I dati

Dopo il profondo rosso di ieri, il mercato azionario avvia la seconda seduta della settimana con la quota che dopo battute iniziali incerte e un tentativo di rialzo è tornata vicino alla parità. L'indice Ftse Mib segna +0,11% a 26.212 punti. In territorio positivo anche Francoforte (+0,22%) e Parigi (+0,10%). Debole Londra, che segna -0,11%. Sulla piazza asiatica, Tokyo alla chiusura ha perso il 2,19% con il Nikkei a 27.222 punti.

Nonostante il rialzo i titoli bancari sono ancora sofferenti con Bpm -1,2% e Bper -1,3%, mentre Intesa è sul +0,2% e Unicredit sul -0,9%. Bene i titoli dell'energia, con Enel +0,7%, Italgas +0,9%, terna +1,2%, Snam +1,3%. Tra le altre blue chip Stellantis giù dello 0,6%, Fineco -1,1%, Cnh -0,6%. Generali in rialzo del 2,3% dopo i conti.

Parte in rialzo anche lo spread tra Btp e Bund a 197,7 punti base dai 192 della chiusura di ieri. Pesano il crack della banca statunitense Silicon Valley Bank e i timori di un rischio contagio dopo il crollo negli Usa dei titoli di molte banche regionali, mentre la clientela americana sta cercando di spostare i propri depositi dalle banche più piccole a quelle più grandi. Il tasso del decennale si attesta al 4,163%. In discesa anche il rendimento del Treasury a 10 anni al 3,5%.

L'euro apre in flessione sul dollaro dopo il balzo di ieri oltre quota 1,07. In avvio di contrattazioni la divisa comune viene scambiata a 1,0698 dollari, in calo dello 0,27% rispetto alla chiusura di ieri. Valuta europea in parità con lo yen a 142,89 ed in lieve flessione (-0,23%) sulla sterlina a 142,89. Cambio dollaro/yen in favore del biglietto verde (+0,30%) a 133,58.