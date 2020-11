Silva (Generali): "Il Covid ha risvegliato le coscienze sulla sostenibilità"

L'intervento di Lucia Silva di Generali Assicurazioni al Forum Sostenibilità di Fortune Italia

Per Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social Responsibility di Generali Assicurazioni, la pandemia “ha risvegliato le coscienze sulla sostenibilità, sulla salute dell’ambiente, sulla salute delle persone, molto colpite nelle zone con un alto livello di inquinamento", come ha spiegato durante il Forum Sostenibilità di Fortune Italia. "C’è una motivazione nuova nel voler fare del bene. C’è una rivoluzione silenziosa in atto a cui i media dovrebbero dare più evidenza".

"La sostenibilità - ha spiegato Silva - non è un semplice elemento di narrativa, ma di competizione, di differenziazione: a breve potrebbe diventare imprescindibile pensare al pianeta e alle persone, oltre al profitto".

Per quanto riguarda il settore delle assicurazioni, la manager ha spiegati che “stiamo andando verso un mondo, tra virgolette, ‘inassicurabile’. La soluzione è la prevenzione: è fondamentale, e questo significa mettere a disposizione dei nostri clienti prodotti che aiutino ad avere stili di vita sani”. Con la pandemia, Generali ha “superato ampliamente il suo obiettivo sul digitale. Sarebbe piaciuto a tutti non avere la pandemia, che non riesco a vedere come un’opportunità, ma ci sono delle lezioni da imparare. Una di queste è che, nonostante l’avanzamento del digitale, il rapporto umano non è diventato sostituibile. Il modello di Generali cerca di unirlo al digitale, perché lo human touch ti fa capire le reali esigenze del cliente, customizzando il prodotto sui loro obiettivi. L’idea è quella di mettere insieme il canale digitale e ruolo delle nostre persone, che non è quello di vendere le polizze, ma è la consulenza, è capire le necessità del cliente e rimanere in contatto attraverso lo strumento digitale”.