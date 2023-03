Silvergate chiude i battenti, criptovalute ko: è finito l'Eldorado del tech?

Criptovalute, le autorità verso nuove limitazioni per frenare il mercato "dell'oro". Analisi

Il mercato delle criptovalute sta affrontando un'altra delle sue tante settimane difficili dell’ultimo anno, cioè da quando il fallimento di Terra, una criptovaluta che ha lasciato un buco di circa 42 miliardi di euro ha determinato un effetto domino con fallimenti a catena e un crollo verticale di tutto il mercato, che in poco più di 9 mesi ha perso oltre ⅔ del suo valore. Stavolta a scatenare il panico sui mercati, con Bitcoin.

La regina delle criptovalute che ha perso in 24 ore circa il 12% del suo valore, è stato il fallimento di una banca, Silvergate, specializzata nel settore, che ha dichiarato giovedì scorso bancarotta. La banca era attiva da oltre 30 anni e negli ultimi cinque si era specializzata proprio nella operatività in criptovalute. Il motivo alla base della chiusura di Silvergate sarebbe il mercato ribassista delle criptovalute e il fallimento di diverse società del settore.

Tra queste c’è FTX, l’exchange fondato dal controverso Sam Bankman Fried, che è fallita lo scorso novembre. Max Reyes di Bloomberg ha commentato a proposito del fallimento della banca che ha perso il 98% del suo valore in poche settimane "Dopo aver agganciato così saldamente il suo carro al nuovo mondo delle criptovalute, la banca si era esposta a un rischio bancario del vecchio mondo: quando le prospettive del settore si sono inasprite, Silvergate aveva pochi altri affari su cui fare affidamento".

Il problema è che il settore delle criptovalute sarebbe cresciuto a dismisura senza precise regole che potessero limitare le truffe e le frodi che si sono succedute a decine, lasciando col cerino acceso migliaia di investitori. Il presidente della Sec, Gary Gensler, ha già annunciato che presto il settore avrà una nuova e rigida regolamentazione, come tutti i normali mercati finanziari. Lo stesso presidente americano Joe Biden, nello scorso marzo ha emanato un ordine esecutivo per invitare congresso ed istituzioni finanziarie a mettere mano alla questione criptovalute che sembra stia sfuggendo da ogni controllo e che come sostiene anche la segretario al tesoro, Yellen potrebbe anche avere effetti negativo sul sistema finanziario globale.

“Molti sono entrati nel 2022 con molte aspettative; l'ondata di esuberanza di "Bitcoin 68K" doveva ancora placarsi, la capitalizzazione di mercato totale è stata registrata a US $ 2.310.406.051.487 a Capodanno, solo per precipitare rapidamente quando Bitcoin ha perso il suo slancio e ha perso l'11% entro 24 ore il 22 gennaio 2022.