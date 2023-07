Sinner a Wimbledon col borsone di Gucci. Bufera sul tennista italiano

Wimbledon, Jannik Sinner in campo con il borsone Gucci

Jannik Sinner, ottavo tennista al mondo, è riuscito a compiere una "rivoluzione" nel mondo del tennis, con una semplice passeggiata. Ma non si tratta di un luogo qualunque, bensì del prestigiosissimo campo di Wimbledon, dove lunedì 3 luglio ha preso avvio la 136ª edizione dei Championships. Tanti i protagonisti, da Novak Djokovic a Casper Ruud.

Tuttavia, come riporta Dagospia, a prendersi la scena è stato proprio il 21enne italiano, non solo per la prestazione sportiva molto convincente - sul Centrale ha regolato Juan Manuel Cerundolo con un triplo 6-2 – ma soprattutto per “l’outfit da gara”.

Sinner infatti ha fatto ingresso sul campo rosso vestito di bianco – come da regolamento a Wimbledon – imbracciando però un vistoso borsone della maison Gucci. Del resto, sarebbe stato impossibile non notarlo: l’accessorio era tempestato con il monogramma GG in versione personalizzata, con le iniziali del campione (JS) impresse sui cinturini in pelle.

Di norma tutto l'abbigliamento è soggetto a restrizioni; addirittura nei tornei del Grand Slam i partecipanti devono rispettare limiti sulle dimensioni, la posizione e il numero di loghi. Questo vale per maniche, colletti, fasce, calzini e pure sul resto dell'attrezzatura.

Wimbledon, le polemiche sulla "prima volta" nel tennis internazionale