Sisal Pay pronta a sbancare la Borsa: Cvc fa cassa con l'ipo del gaming

Sisal Pay pronta a giocare a Piazza Affari: il gaming fa ritorno in Borsa

Sisal Pay sbancherà a Piazza Affari. Il settore del gaming sta per fare il suo ritorno in Borsa, secondo indiscrezioni riportate da Milano Finanza. Se nel febbraio del 2020 il fondo Apollo ha completato il delisting di Gamenet, ora un altro player finanziario internazionale è pronto a portare una delle sue controllate italiane sul listino di Milan.

Il fondo Cvc, secondo fonti di MF, ha deciso di quotare Sisal, la storica società milanese nata nel 1945 dall'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola, affiancato dallo scrittore e produttore cinematografico Fabio Jegher e dal radiocronista Geo Molo.

Il percorso, secondo indiscrezioni di mercato, è stato avviato e disegnato durante un consiglio d'amministrazione dello scorso mese di luglio e sta prendendo forma proprio in queste settimane dopo la pausa estiva. Nel perimetro della quotazione non dovrebbe confluire la divisione Sisal Pay per cui è previsto un iter separato.

L'obiettivo di Cvc, che ha rilevato il controllo del gruppo nel maggio 2016 sborsando un miliardo di euro, e del management dell'azienda guidata dall'ad Francesco Durante è di approdare in Borsa nel primo trimestre del prossimo anno. Anche se la procedura potrebbe accelerare in questi mesi, al punto che l'info-memorandum potrebbe essere pronto per inizio dicembre. Per tale ragione proprio a fine agosto è stato portato a termine un riassetto societario che ha da un lato semplificato la catena di controllo e dall'altro ha portato in seno a Sisal le attività di gestione delle lotteria di Tunisia e Marocco.