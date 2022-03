Snam, Granata possibile Ceo. La smentita: "Io impegnato in Eni"

Snam, Granata (Eni): "Pur apprezzanzando la società preciso di non essere disponibile"

"Sulle indiscrezioni di una mia possibile candidatura alla nomina di amministratore delegato di Snam, pur conoscendo e apprezzando la storica eccellenza della societa' tengo a precisare di non essere disponibile anche in ragione del mio attuale impegno professionale in Eni". Lo afferma Claudio Granata, direttore Human Capital & Procurement Coordination di Eni, all'Ansa, rispondendo alle indiscrezioni di stampa che lo davano oggi tra i candidati alla carica di amministratore delegato di Snam.

Leggi anche: