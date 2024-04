Snam, Lazard sale oltre il 5%: che cosa succede ora

Lazard asset management incrementa la sua quota e annuncia di possedere il 5,073% di Snam. La partecipazione, secondo le comunicazioni sulla partecipazione rilevante depositate presso la Consob, risale al 2 aprile scorso ed è indicata come gestione discrezionale del risparmio. Il gruppo guidato da Stefano Venier ha ricevuto ieri il premio "Transition Bond of the Year" per il secondo anno consecutivo da parte di Environmental Finance, una rivista specializzata in tematiche ESG. Si tratta di un riconoscimento per il successo del lancio dell'EU taxonomy-aligned transition bond da 500 milioni con un tasso fisso del 3,25%, convertibile in azioni esistenti di Italgas, il primo del suo genere. Questo bond evidenzia l'impegno di Snam verso soluzioni innovative nella finanza sostenibile, come riportato da Repubblica.