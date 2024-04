Snam, con Greenture per trasporti più sostenibili

Snam investe nel futuro sostenibile: Greenture e la spinta verso la decarbonizzazione dei trasporti

Greenture, controllata al 100% da Snam, supporta il processo di decarbonizzazione dei trasporti e delle applicazioni off-grid, favorendo la diffusionedi gas naturale, biometano, idrogeno e altri fuel sostenibili. La strategia di Greenture si basa su quattro pilastri: realizzare infrastrutture Small Scale LNG, come unità di liquefazione, bunkeraggio, truck loading e depositi costieri; rafforzare il network di rifornimento stradale destinato alla distribuzione di gas naturale e biometano (liquido e gassoso) e idrogeno; consolidare il contributo tecnologico della controllata Cubogas nelle applicazioni di sviluppo della rete di rifornimento e dei settori gas naturale, biometano e idrogeno; realizzare attività di Advocacy per sensibilizzare sui vantaggi dei fuel sostenibili e promuovere l’evoluzione delle normative.

Alessio Torelli, Chairman e Managing Director di Greenture, in occasione del Convegno “Superare la transizione ideologica” organizzato da NGV Italy, ha raccontato così il lavoro che la società sta portando avanti: "Greenture (100% Snam) è da tempo impegnata a supportare il processo di decarbonizzazione dei trasporti, realizzando le infrastrutture che abilitano la diffusione di combustibili sostenibili come GNL, gas naturale e biometano. La nostra rete di stazioni di rifornimento stradali a (bio)metano compresso (CNG) e liquefatto (GNL) conta oggi oltre 85 stazioni già attive, e prevede numerose nuove aperture. Stiamo inoltre investendo in infrastrutture di produzione/distribuzione di GNL e BioGNL in grado di aumentare significativamente la capacità attualmente disponibile in Italia ad uso trasporti. Un impianto di caricamento di camion cisterna nel deposito di Panigaglia, nei pressi di La Spezia, ed un impianto di liquefazione in provincia di Caserta assicureranno la disponibilità di GNL in un’area sempre più ampia del Paese".

"L’Italia è un mercato di riferimento in Europa nella mobilità a gas naturale, siamo i primi per infrastrutture di rifornimento (+1600 tra CNG e GNL) e veicoli già circolanti (1milione di veicoli CNG e oltre 5.000 camion GNL), con ampie opportunità di crescita principalmente nel GNL. La collaborazione attiva con i nostri numerosi partner rappresenta un esempio virtuoso dell’impegno lungo tutta la filiera, dai produttori di biometano agli operatori infrastrutturali, dagli autotrasportatori fino alla grande distribuzione. Greenture, in questo scenario, si inserisce come abilitatore del percorso di decarbonizzazione dei trasporti, rispondendo pienamente all'obiettivo ambizioso di Zero Emissioni Nette al 2050, delineato dall’Unione Europea nel Green Deal, con l’obiettivo finale di promuovere una transizione che sia sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale", ha concluso Torelli.