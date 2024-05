Sole 24 Ore, Mirja Cartia in bilico: i nomi che ha in testa Orsini

Sole 24 Ore, Mirja Cartia in bilico: ecco i nomi che ha in testa Orsini

Mancano due settimane all’insediamento ufficiale di Emanuele Orsini come presiedente di Confindustria e si moltiplicano le voci sulle sue scelte. Definita la squadra, ora c’è da capire che cosa vorrà fare con Il Sole 24 Ore, un tempo fiore all’occhiello di Viale dell’Astronomia e oggi un po’ in affanno per quanto riguarda l’editoria (tanto che i soldi veri che garantiscono l’utile arrivano dagli eventi).

Gli ultimi rumor raccolti da Affaritaliani.it parlano di una Mirja Cartia in bilico. L’amministratrice delegata del Sole vedrà scadere il suo mandato, così come il cda guidato da Edoardo Garrone, il prossimo anno. Ma voci accreditate riferiscono che Orsini starebbe valutando il da farsi. Non c’è nessuna preclusione verso la manager, ma circola un rumor da tempo: la Cartia avrebbe detto che il candidato preferito dal Sole sarebbe stato Alberto Marenghi, ritiratosi dalla corsa alla presidenza dopo aver capito che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di diventare presidente.

Non trovano invece alcuna conferma le voci che vorrebbero Orsini pronto a portare al Sole l’ex amministratore delegato di Telepass Gabriele Benedetto. Il quale, d’altronde, ha una solidissima preparazione in materia di infrastrutture e tecnologia, ma non molta di editoria. “È una boutade” ha riferito una fonte ad Affaritaliani.it. Dunque: Orsini sfoglia la Margherita, non ha ancora deciso se procedere a una rivoluzione nel board già quest’anno o se aspettare la scadenza naturale.