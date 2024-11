Parthenope nella bufera, ma Sorrentino schiva le polemiche e rafforza il business: aumento di capitale per la sua Numero 10 Srl 

Parthenope, dopo la bufera Sorrentino pensa agli affari. Aumento di capitale per la sua società cinematografica ed editoriale

Mentre il suo ultimo film “Parthenope” continua a far discutere, il noto regista Paolo Sorrentino rafforza la sua società. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Edoardo Del Monte s’è presentato lo stesso Sorrentino nella sua qualità di amministratore unico della Numero 10 srl per guidare un’assemblea dei soci a cui erano presenti tutti gli azionisti: il regista titolare del 60%, la moglie Daniela D’Antonio (30%) e i figli Anna e Carlo col 5% ciascuno in nuda proprietà con usufrutto ripartito fra i genitori.

La riunione ha prima approvato la situazione patrimoniale alla fine dello scorso giugno dalla quale emergevano quasi 35mila euro di riserva, interamente frutto dell’utile del 2023 (chiuso con ricavi per 58mila euro), il primo anno di attività. A quel punto i soci hanno deciso di attingere a quella riserva per aumentare a titolo gratuito di 30mila euro il capitale che è così passato da 10mila a 40mila euro.

La newco ha un vasto oggetto sociale, ma la prima attività prevista è “lo studio e l’elaborazione di progetti cinematografici, radiotelevisivi, teatrali ed editoriali”, “la produzione, la coproduzione, il doppiaggio, il mixage, la distribuzione, la compravendita, il commercio e/o l’import/export di opere cinematografiche, web e/o televisive”, “la edizione e realizzazione di colonne sonore” e “la costruzione, l’esercizio e la gestione di stabilimenti cinematografici e teatrali”.